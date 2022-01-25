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Yaramazlara biraz batar!

Vergi ödemeleri için ek süre

Bazı vergilerin beyanname verilme ve ödeme süreleri hava koşulları nedeniyle 31 Ocak’a kadar uzatıldı.

Fotoğraf: AA

Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptı.


Yurt genelinde süren olumsuz hava koşullarına vurgu yapan Bakan Nebati’nin paylaşımı şöyle: “Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum.”

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