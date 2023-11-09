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Venom 3’ün vizyon tarihi ertelendi

Tom Hardy’nin başrolünde yer aldığı ‘Venom 3: Along Came a Spider’ filminin vizyon tarihi 12 Temmuz 2024’ten 8 Kasım 2024’e ertelendi.

Fotoğraf: Sony Pictures

Sony Pictures tarafından oluşturulan Siper-Man evreninin ön plana çıkan karakterlerinden biri olan ‘Venom’ serisinin üçüncü filmi yolda.


Tom Hardy’nin yine başrolü üstlendiği filmin hikayesini ‘Venom: Zehirli Öfke 2’ filminde olduğu gibi Kelly Marcel ile Tom Hardy birlikte yazdı.

Hardy’nin ‘Eddie Brock’ karakteriyle döneceği filmin 12 Temmuz 2024’teki vizyon tarihi 8 Kasım 2024’e ertelendi.

Film, Temmuz ayında vizyona girdiğinde Disney’in ‘Aslan Kral’ ve Universal’ın ‘Twisters’ filmleriyle rekabet edecekti.

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Venom 3’ün vizyon tarihi ertelendi

Tom Hardy’nin başrolünde yer aldığı ‘Venom 3: Along Came a Spider’ filminin vizyon tarihi 12 Temmuz 2024’ten 8 Kasım 2024’e ertelendi.