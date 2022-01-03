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Yaramazlara biraz batar!

Venezuelalı yolcunun mide ve bağırsaklarında 12 kapsül kokain tespit edildi

İstanbul Havalimanı’nda rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede mide ve bağırsaklarında 12 kapsül kokain tespit edilen Venezuela uyruklu şüpheli tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı’nda 18 Aralık’ta rahatsızlanan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı.


Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, yurt dışından gelen yolcunun Venezuela uyruklu C.M.U.G. olduğunu belirledi. Durumundan şüphelenilen yolcu 12 kapsül şeklinde sarılı kokain yuttuğunu beyan etti.

Tomografi kontrolünde de mide ve bağırsaklarda tespit edilen kapsüllerin ameliyatla alındığı C.M.U.G. taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edildi ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.

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