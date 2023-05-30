Venezuela Devlet Başkanı Maduro, sekiz yıl sonra Brezilya’da

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) zirvesine katılmak üzere Brezilya’ya gitti.

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın davetlisi olarak ülkeye sekiz yıl sonra gelen Maduro, mevkidaşı tarafından devlet başkanlığı sarayında karşılandı.

İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, Brezilya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağ ideolojiler tarafından ülkesine yönelik aşırılık yanlısı bir model uygulandığını ve Brezilya’daki bütün kapıların hükümetlerine kapatıldığını söyledi.

Brezilyalı iş adamlarına ve şirketlerine kapılarının açık olduğunu belirten Maduro, “Umarım bir daha kimse Brezilya ile Venezuela arasındaki kapıları kapatmaz” dedi.

Maduro, Latin Amerika birliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, “Güney Amerika halkları yüzyıllarca inkar edildi, bu sebeple Latin Amerika birliğinin tek bir halk olarak hüküm sürdüğü yeni küresel jeopolitik sistem için çalışıyoruz” diye konuştu.

Lula da Venezuela’nın, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS grubuna dahil olması taraftarı olduğunu belirterek, “Yakında bunu ele alacağız ve çeşitli entegrasyon taleplerini değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.