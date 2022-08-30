Vegan diyetiyle beslediği oğlu yetersiz beslenmeden ölen anneye ömür boyu hapis

ABD’nin Florida eyaletinde bir anne, vegan diyetiyle beslediği 18 aylık oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Görsel: Youtube / ABC

Oğluna katı bir vegan diyeti uygulayan 38 yaşındaki Sheila O’Leary isimli kadın, haziranda altı suçtan hüküm giymişti.

Euronws Türkçe’de yer alan habere göre oğlu Ezra O’Leary’nin ölümüyle ilgili yöneltilen suçlar ‘birinci derecede cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, çocuk istismarı ve iki kez çocuk ihmali suçları’ydı.

Florida’daki Lee Bölge Mahkemesi’nde görülen davada annenin cezası daha önce dört kez ertelenmişti. Eşi Ryan Patrick O’Leary de hapiste tutuluyor ve aynı suçlamalardan yargılanmayı bekliyor.

Çocuğun ağırlığı sekiz kiloydu

Müfettişler, ailenin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini, ancak çiftin yürümeye başlayan çocuğun anne sütüyle beslendiğini söylediğini belirtti.

Polis raporundaysa çocuğun sekiz kilo ağırlığında ve hayatını kaybettiği Eylül 2019’da da yedi aylık bir bebek büyüklüğünde olduğu yer aldı.

Soruşturma heyeti Cape Coral kasabasında yaşatan vegan çiftin üç ve beş yaşlarında iki çocuğunun daha olduğunu ve onların da yetersiz beslendiğinin belirlendiğini bildirdi.