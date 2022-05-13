Vegan Derneği üniversite öğrencilerinin vegan beslenme hakkı için YÖK’e dava açtı

Vegan Derneği Türkiye (TVD), üniversitede okuyan vegan öğrencilerin beslenmeye ilişkin sorunlarını mahkemeye taşıdı.

Derneğin sitesinden paylaşılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na yapılan yazılı başvuruya olumsuz yanıt verilmesi, görüşmelerden olumlu sonuç alınmaması ve öğrencilere yönelik hak ihlallerinin devam etmesi sebebiyle Danıştay’da dava açıldı.

Derneğe ulaştırılan mağduriyetler ve basın ile sosyal medyaya yansıyan hak ihlalleri ışığında vegan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme hakları için gerekli düzenlemelerin Türkiye çapındaki tüm üniversitelerde yapılması amacıyla 7 Nisan’da YÖK Başkanlığı’na yaptığı başvuru reddedilmişti.

YÖK yetkilisiyle geçen yıl kasımda yapılan görüşmede ve son olarak nisanda kuruma teslim edilen başvuru dilekçesinde, Türkiye çapındaki üniversitelerde okuyan vegan öğrencilerin vegan yemek hakkına istisnasız erişebilmesi, bunun bir istisna veya imtiyaz olarak görülmemesi ve kurum düzeyinde karar vericilerin keyfi uygulamalarına tabi olmaması için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep edilmişti.

Dava dilekçesinde sağlıklı beslenmenin kamusal bir hak olduğuna ve bu hak konusunda devletin yerine getirme yükümlülüğüne vurgu yapıldı. YÖK’ün, bağlı üniversitelerde her öğrencinin yeterli gıda, düzgün beslenme, besleyici ve asgari temel yiyeceklere erişim hakkını korumaktan ve gerekli önlemleri almaktan sorumlu olduğunun altı çizildi. Buna karşın YÖK’ün söz konusu hakları koruma ve yerine getirme yükümlülüğü altında olmasına rağmen, ‘bu hakların yerine getirilmesi talebini içeren dilekçeye net bir cevap vererek hakların teslimini sağlamak yerine çözüm önerisi sunma gereği dahi duymadığını‘ belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu cevapta yer alan ‘ilgili kurumlara başvuru’ önerisi bir çözüm olmayıp tüm ülke genelinde uygulanması gereken bir düzenleme eksikliğinin böyle bir çözümle giderilemeyeceği açıktır. Davalı idarenin işbu tutumu anayasal ve uluslararası sözleşmelerle devlete yüklenen yükümlülüklerin de görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. (…) Ülke genelini ilgilendiren bir sorunun tek tek her üniversitenin inisiyatifine bırakılması bir çözümden ziyade karmaşaya sebep olacak, öğrenciler arası sağlanması gereken fırsat eşitliği dengesini de yerle bir edecektir.”