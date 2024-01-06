Vedat Milor: Yurt dışı seyahatlerimde deneyimlediğim ve unutamadığım tatlar

Geçen hafta bir yılı geride bırakırken tattığım ve beğendiğim lezzetler arasında Türkiye’den öne çıkanları paylaşmıştım. Bu hafta da yurt dışı seyahatlerimde deneyimlediğim ve unutamadığım tatları paylaşmak istiyorum. Tıpkı geçen haftaki gibi sıralamam 1’den 10’a değil, hepsi eşit…

1- Tam bir umami bombası / Cárnicas LyO, Madrid, İspanya

2- Galiçya sarışını / Asador Etxebarri, Bask, İspanya

3- Deniz ürünleri tapınağı / Bar FM, Granada, İspanya

4- Kırmızı ve beyaz karides / Los Marinos José, Fuengirola, İspanya

5- Günlük denizkereviti / Waldhotel Sonnora, Dreis, Almanya

6- Yemekler kusursuz / Le Gabriel, Paris, Fransa

Paris’teki 2 Michelin yıldızlı bu lokanta La Reserve adlı butik otelin içinde. 15 Kasım-15 Aralık arası ‘Av Etleri’ menüleri var. Arka arkaya gelen beş yemek de kusuruz ama birini denesem belki ‘palombe’ ya da yaban tahtalıgüvercin derim. Rus Borş çorbasından esinlendiklerini söyledikleri pancarlı bir sos ve bizim pufböreği benzeri barbajuan ile birlikte sunuyorlar.

7- Dünyanın en iyi şeflerinden / L’Astrance, Paris, Fransa

Benim için dünyanın en iyi şeflerinden olan Monsieur Pascal Barbot, en iyi ürünlerle çalışıp çok iyi ve özgün bileşimlere imzasını atıyor. Kabuğuyla sunulan deniztarağını, kemik iliği parçası, buharda pişmiş istiridye ve kombulu beurre blanc sosla birleştirmiş. Her bir ürün bütünlüğünü korumuş ama bileşim hepsinin toplamından öte bir başyapıt.

8- Boğaz lüferi kadar lezzetli / Mekumi, Kanazawa, Japonya

9- Kabak çiçeğini kendi yaptığı ricotta peyniriyle dolduruyor / Antichi Sapori, Puglia, İtalya

10- Binbir çeşit malzemeyle baharatı karıştırıp sunuyor / DiverXO, Madrid, İspanya

Vedat Milor’un yazısı