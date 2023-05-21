Vedat İlbeyoğlu: Seçimde yarışılan iktidar partisi değil, devlet

Tartışmak açısından değil, örnek olması açısından; ‘seçim güvenliği’ konusu mesela… 40 bine yakın sandığın ıslak imzalı tutanağının toplanamadığı söyleniyor. “Bütün önlemleri aldık, siz sadece oyunuzu kullanın” diyenlerin, bu defa da ıskaladıkları, kendilerini çok abarttıkları ortaya çıktı. Bunu söylerken, seçim güvenliğinden sorumlu Bakan’ın kim olduğunu da, bu koşullarda yüzde yüz bir seçim güvenliğinin mümkün olamayacağı gerçeğini de unutmayalım tabi. “Sonucu değiştirmeyecek”(!) hile ve hırsızlıkların kabul görüp sineye çekilebildiği, normların ve ‘normal’lerin değiştiği, “olur o kadar” denildiği koşullardayız. Seçimde yarışılan bir iktidar partisi ya da partileri değil. Koca bir devlet gücünü arkasına almış, elinden geleni ardına koymayan gözü kara bir organizasyon: İhaleler, teşvikler, rüşvetler, yardımlar, yüklü maaşlar, seçime odaklı işe alımlar, vaatler, çıkar şebekeleri, mafya, tarikat, cemaat ağları, dincilikten şovenizme, mezhepçilikten milliyetçi hamasete kadar uzayan ölçüsüz kara propaganda… Hata, ihmal, yetersizlik veya yetmezlikleri konuşurken, bu büyük organizasyonun devasa gücünü de unutmamak gerek herhalde.
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