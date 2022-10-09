Vedat İlbeyoğlu: ‘HDP’nin sosyalistlerle ittifak etmesi gereksiz’ diyenler

İlginçtir, soldan da liberal cenahtan da farklı gerekçe ve bağlamlardan aynı sonuca ulaşılıyordu. Sosyalist Güç Birliği ismiyle bir araya gelen dört grubun uzak durdukları ittifaka dair ne dediği biliniyor: Bu, sosyalistlerin HDP’nin gölgesine sığındığı bir oluşumdur, biz içinde yer almayız.

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Güçbirliği ya da ittifak için adeta bir sosyalist parti programını gerekli gören bu yaklaşımın gerçek çekincesinin ne olduğuna dair epeyce gözlem, veri ve deneyim sahibiyiz. Üzerinde durmayacağız, geçelim. İronik olan, sosyalistlerin Kürt siyasetiyle bir mücadele/seçim ittifakına girmemesi gerektiği tezinin, birilerince de tersinden savunulması… Bunlara göre de HDP’nin sosyalistlerle ittifak etmesi gereksiz. Çünkü sosyalist sol ‘marjinal’ ve toplumsal bir karşılığı yok. Sosyal medya mecralarındaki yerçekimsiz sataşmaları bir yana bırakalım, epeyce alıcısı var bu yaklaşımın ve hiç de yeni değil. Hemen her seçim öncesi tanık olduk en azından. Kürt siyaseti ya da bugünkü HDP kiminle ittifak yapmalı diye sorulur ve bozuk plaklar, sol marjinaldir ve marjinal solla ittifakın HDP’ye katacağı hiç bir şey yoktur diye sufle verir.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı