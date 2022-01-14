Vedat İlbeyoğlu: ‘Cemaat yurtları kapatılsın’ diyecek cesareti bile bulamayan muhalefet

“Zamanı gelince gereken yapılacaktır” diyor Kılıçdaroğlu, tepkisizliğini örtmek için. Gelmesi beklenen zaman da seçim olsa gerek. Seçim gelecek, CHP iktidar olacak, gereken yapılacaktır! Enes’in intiharından siyasetin konusu olabilecek şey sadece bu kadar yani. Çocuk kızkardeşlerinin geleceğinden endişeli mesela. Muhalif siyasetin ilgi alanına nasıl girmez? Çocuklara yönelik tecavüz ve tacizler, intiharlar, kafa kesmeler, yanarak ölmeler… Yaşanan onca musibetten sonra “Cemaat evleri/yurtları kapatılsın” diyecek cesareti bile bulamayan bir muhalefetin neyi ne kadar çözebileceğini varın tahmin edin artık. Enes kardeşimizin attığı çığlığı basit seçim hesabının labirentlerinde buharlaştıran bir muhalefet çizgisinin, hangi sorunu ne kadar buharlaştıracağı da şimdiden öngörülmeyecek gibi olmasa gerek…

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı