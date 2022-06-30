Ve Şimdi İyi Haberler: Pera’dan çocuklara rehberli sergi turu

Pera Müzesi yaz tatilini sanatla değerlendirmek isteyen 7-12 yaş grubundaki çocuklar için bir tur programı hazırladı.

Pera Müzesi’nde yılın en büyük sergilerinden ‘Ve Şimdi İyi Haberler’ yaz sonuna kadar gezilebilir

Yüz Yüze Öğrenme programı çerçevesinde 19 Temmuz – 7 Ağustos tarihlerinde ‘Ve Şimdi İyi Haberler’ sergisi çocuklara yönelik hazırlanan rehberli tur eşliğinde gezilebilecek.

Programda sergi katlarında yapılacak etkinliklerle çocuklar eserleri daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Aktif bir müze deneyimi

Basın ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi; Andy Warhol, Christo, David Hockney, Georges Braque, Malevich gibi önemli sanatçıların farklı ifade araçlarıyla ürettikleri 300’e yakın eseri bir araya getiriyor.

Bu eserlerden ilhamla ‘ara-bul’ ve ‘kolajını yarat’ etkinliklerinin uygulanacağı sergi turunda, çocuklar eserlerle etkileşim kuracak, yaratıcılıklarını geliştirecek ve eğlenerek öğrenecekler.

Program

19 Temmuz Salı, 11.00-12.30 ve 14.00-15.30

21 Temmuz Perşembe, 11.00-12.30 ve 14.00-15.30

23 Temmuz Cumartesi, 11.00-12.30

26 Temmuz Salı, 11.00-12.30 ve 14.00-15.30

28 Temmuz Perşembe, 11.00-12.30 ve 14.00-15.30

30 Temmuz Cumartesi, 11.00-12.30

2 Ağustos Salı, 11.00-12.30 ve 14.00-15.30

4 Ağustos Perşembe, 11.00-12.30 ve 14.00-15.30

6 Ağustos Cumartesi, 11.00-12.30