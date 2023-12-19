Vatikan’da dönüm noktası: Eşcinsel çiftler kutsanacak

Vatikan, Katolik kiliselerinde eşcinsel çiftlerin kutsanabileceğini duyurdu.

Papa Françesko… Fotoğraf: AA

Eşcinsel çiftlerin kutsanması Katolik Kilisesi’nde yıllardır tartışılan bir konu. Papa Françesko daha ılımlı olsa da muhafazakar din adamları karşı çıkıyordu. 2021’de kardinal Luis Ladaria, eşcinsel çiftlerin kutsanmasına ‘kesinlikle’ izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Reuters‘ın aktardığına göre Vatikan, eşcinsel evliliklerin kutsanmasını öngören belgeyi pazartesi günü yayınladı.

Papa Françesko’nun onayıyla yayımlanan belgeye göre ‘şartlı izin’ verildi. Vatikan papazlardan, eşcinsel çiftlerin kutsanmasının bir evlilik töreni gibi yapılmamasını istedi.

Çiftlerin düğünlerde giyilen giysilerle kiliseye gelmemesi gerektiği belirtilen belgede, birbirinin parmağına yüzük takmak gibi nikah törenlerine ait davranışlara da izin verilmeyeceği ifade edildi. Ayrıca çiftler dini ayin sırasında kutsanamayacak.