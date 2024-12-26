Vatandaşın bir yıl sonraki enflasyon beklentisi: Yüzde 63,1

Merkez Bankası (MB) verilerine göre hane halkının bir yıl sonraki enflasyon beklentisi yüzde 63,1.

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Asgari ücrete yüzde 30’luk zamma tepkiler sürerken, MB aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Verilerde enflasyon beklentilerinde ‘sınırlı düşüş’ görüldü.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1’e, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6’ya, hane halkı içinse bir puan azalarak yüzde 63,1’e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde kaldı.

Beklentilerde makas 36 puan

Piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentilerinde makas 36 puana geriledi.

CNBC-e‘nin haberine göre önceki ay fark 37 puandı.

Enflasyon yüzde 47,09

Enflasyon kasım sonu itibarıyla yüzde 47,09 seviyesinde.

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini 2025 sonu için yüzde 21.

Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyonun 2025 sonu için yüzde 17,5 olması öngörülüyor.