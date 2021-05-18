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Yaramazlara biraz batar!

Vasıflı işgücüne AB kapıları daha kolay açılacak

Avrupa Birliği, nitelikli yabancı işçilerin birlik üyesi ülkelerde çalışma ve oturma izni almasını kolaylaştırmayı planlıyor.

Fotoğraf: Twitter

Avrupa Komisyonu, pazartesi günü ‘Mavi Kart’ ön koşullarını kolaylaştırmak için geçici bir karar aldı. 2009 yılında yürürlüğe giren mevcut ‘Mavi Kart’ta çalışma ve oturma izni için aranan asgari maaş ve sözleşme süresi koşulları kolaylaştırılacak. Kararın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu onayı ve üye ülkelerin uzlaşısı gerekiyor.

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Kısıtlamaların hafifletilmesi için 2016 yılından beri çalışmalar yapılıyordu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, ‘modern bir yasal göç planı’ olarak değerlendirdiği değişiklik için şöyle konuştu: “Bu anlaşma, yetenek açığı yaşanan AB’ye, yüksek vasıflı profesyonellerin iş gücüne katılmasını kolaylaştıracak.

Almanya hangi şartlarda kabul ediyor?

Almanya, ‘Mavi Kart’ için yüksek öğretim diplomasının yanısıra yıllık en az 55 bin 200 avro brüt maaş içeren iş sözleşmesi ön şartı istiyor. Fen bilimleri, matematik, mühendislik, doktorluk ve bilgisayar uzmanı gibi aranan mesleklerde ise en az 43 bin 56 avro yıllık ücret aranıyor.

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Türkiye’de gençler istekli

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Gençlik Araştırması’na göre Türkiye’de 18-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor.

TÜİK’in rakamlarına göre Türkiye’de en çok göçün yaşandığı yaş grubu 25-29.

Almanya’nın açıkladığı rakamlara göre ‘Mavi Kart’ uygulamasıyla Türkiye’den Almanya’ya gidenlerin sayısı önemli ölçüde arttı. Almanya’dan ‘Mavi Kart’ alan Türklerin sayısı 2016’da 439 iken, iki kattan fazla artışla 2019’da 990’a yükseldi.

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