Varşova Modern-Salt ortak sergisi: Bilinmeyene Doğru

Salt’ın Varşova Modern Sanat Müzesi işbirliğiyle düzenlediği ‘Bilinmeyene Doğru‘ sergisi bugün açıldı.
Sergi 1989 sonrası dünyada sanatın, yerleşik tarihsel ve kültürel anlatıları kırma, bilinenin ötesine, başka öznellik ve anlatılara alan açma potansiyeline odaklanıyor.
Salt’ın Beyoğlu ve Galata yapılarında 14 Ağustos’a kadar gezilebilecek sergide, Varşova Modern Sanat Müzesi video ve film koleksiyonundan bir seçki sunuluyor.
Adını, Deimantas Narkevičius’un, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20’nci yıldönümü vesilesiyle ürettiği işinden alan sergi, eski Doğu Bloku’ndan günümüz Doğu Avrupa’sına uzanan bir toplumsal panorama da sunuyor.
Sergiye eşlik edecek kamu programlarının ayrıntılarına sergi süresince saltonline.org ve Salt Online sosyal medya hesaplarından erişilebilir.