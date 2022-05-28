Varşova Modern-Salt ortak sergisi: Bilinmeyene Doğru

Salt’ın Varşova Modern Sanat Müzesi işbirliğiyle düzenlediği ‘Bilinmeyene Doğru‘ sergisi bugün açıldı.

Diane Severin Nguyen / Eğer Devrim Hastalıksa Fotoğraf: Salt

Sergi 1989 sonrası dünyada sanatın, yerleşik tarihsel ve kültürel anlatıları kırma, bilinenin ötesine, başka öznellik ve anlatılara alan açma potansiyeline odaklanıyor.

Salt’ın Beyoğlu ve Galata yapılarında 14 Ağustos’a kadar gezilebilecek sergide, Varşova Modern Sanat Müzesi video ve film koleksiyonundan bir seçki sunuluyor.

Narkevičius’un sergiye adını veren işinden bir kare Fotoğraf: Salt

Adını, Deimantas Narkevičius’un, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20’nci yıldönümü vesilesiyle ürettiği işinden alan sergi, eski Doğu Bloku’ndan günümüz Doğu Avrupa’sına uzanan bir toplumsal panorama da sunuyor.

Sergiye eşlik edecek kamu programlarının ayrıntılarına sergi süresince saltonline.org ve Salt Online sosyal medya hesaplarından erişilebilir.