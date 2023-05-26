Varlık Fonu’na ait şirketlerden hisse geri alımı

14 Mayıs seçim sonrası düşüşe geçen Borsa İstanbul’da bugün 12 şirket hisselerini geri aldı. Hafta başından bu yana olduğu gibi bugünkü alımlarda da Türkiye Varlık Fonu’na bağlı dört şirket bulunuyor.

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Piyasalar mayısın ilk haftalarında seçimin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. Ancak ikinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi.

Borsanın düşmesiyle birçok şirket hisse geri alımı yapıyor. Geçen haftanın son iş gününde 11 şirket hisse geri almıştı. Hisse geri alımları bu hafta da devam ediyor.

Bugün 12 şirket hisse geri alımı yaptı. Bunlardan dördü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetimindeki TVF’nin portföyündeki şirketler:

Halkbank (HALKB)

Vakıfbank (VAKBN)

Türk Hava Yolları (THYAO)

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Investing’e göre alım yapan diğer şirketlerse şöyle: