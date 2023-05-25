Borsadaki 17 şirketten hisse geri alımı

14 Mayıs sonrasında düşüşe geçen Borsa İstanbul’da 17 şirket hisselerini geri aldı.
Piyasalar mayısın ilk haftalarında seçimin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. Ancak ikinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi.
Borsanın düşmesiyle birçok şirket hisse geri alımı yapıyor. Geçen haftanın son iş gününde 11 şirket hisse geri almıştı. Üç gün önce de 18 şirket hisselerini geri aldı.
Hisse geri alımlarıysa devam ediyor. Dün, 17 şirket daha hisselerini geri aldı.
Investing’in aktardığına göre dün borsada hisselerini geri alan şirketler şöyle:
- Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)
- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS)
- Inveo Yatırım (INVEO)
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
- Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
- Halkbank (HALKB)
- Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)
- Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU)
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
- Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
- Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKSUN)
- Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA)
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
- Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)