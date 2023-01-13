Van’da çocuğa cinsel istismardan dört şüpheli tutuklandı

Van’ın Muradiye ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan altı şüpheliden dördü tutuklandı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

İl emniyet müdürlüğünün paylaştığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan ‘bir kız çocuğunun asker, polis, memur ve siyasetçilerin olduğu 40 kişinin cinsel istismarına uğradığı’ şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmağı iddia edildi.

İlçedeki polis merkezi amirliğine mağdur bir çocuğun müracaatta bulunması üzerine ‘çocuğun cinsel istismarı, şantaj, hakaret’ konularıyla ilgili çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çalışmalar neticesinde altı şüpheli gözaltına alınmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan dört şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Adli işlem yapılanlar arasında kamu görevlisi ya da yerel siyasetçi bulunmamaktadır.”

Açıklamada, ‘gerçeği yansıtmayan paylaşımlar’ hakkında ‘gerekli adli işlemlere başlandığı’ da kaydedildi.