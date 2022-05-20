Valilikten kampanya: Sigarayı bırakan dört kişiye çeyrek altın

Bilecik’te sigarayı bırakan dört kişiye çeyrek altın verilecek.

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AA’nın aktardığına göre Bilecik Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünce 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla ödüllü sigarayı bırakma kampanyası düzenlendi.

İl genelinde 31 Mayıs’ta başlayıp 1 Temmuz’da sona erecek ‘Bırak Kazan’ adlı kampanyayla, sigarayı bırakmaya yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kampanyaya katılanlar, çekilişte yer almaya hak kazanacak. Bir ay sonunda katılımcılar arasında çekilecek kura sonucu dört asil ve dört yedek isim belirlenecek.

Bu kişilerden, bir ay boyunca sigara kullanmadıklarını teyit etmek üzere il sağlık müdürlüğünce yaptırılacak kan ve solunum testi sonuçları ile sigarayı bıraktıklarına dair en az bir şahit istenecek.

Değerlendirme sonucunda dört talihliye birer çeyrek altın hediye edilecek.

Vali Kemal Kızılkaya, “Dört şanslı hemşehrimize sembolik bir ödül olarak çeyrek altın hediye edeceğiz. Esasen biz hemşehrilerimize altın kazanmayı değil hayatlarını, sağlıklarını kazanmayı vadediyoruz” dedi.