Valbuena’ya seks kasetiyle şantaj davasında, Benzema’ya ceza

İspanyol devi Real Madrid’in Fransız golcüsü Karim Benzema, Yunan ekibi Olympiakos’un oyuncusu Mathieu Valbuena’ya seks kasetiyle şantaj yapma girişiminden suçlu bulundu.

Karim Benzema. Fotoğraf: Reuters

Benzema’ya verilen bir yıl hapis ertelendi ve 75 bin avro para cezası ödemesine hükmedildi.

Benzema, Valbuena’dan para koparmak girişimiyle yargılanan beş sanık arasında yer alıyordu.

Fransa’da büyük yankı uyandıran skadal sonrası her iki oyuncu da milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Olay 2015’te iki futbolcunun milli takım kampında bulunduğu sırada yaşanmıştı. Savcılık, kampta Benzema’nın Valbuena’ya komplo kuran şantajcılara aracılık ederek ödeme yapması için baskı uyguladığını ifade etmişti.

Benzema iddiaları reddererek Valbuena’ya videodan kurtulması için yardım ettiğini öne sürmüştü.