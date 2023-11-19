Uzmanlardan ‘bağlanma sezonu’ uyarısı: Kışın yanlış ilişkilerden nasıl kaçınılır?

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte romantik ilişkiye ihtiyaç duyan yalnız bireyleri ‘kış etkisiyle yanlış ilişkiler kurmama’ yönünde uyarıyor.

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Evlilik ve aile terapisti Sophie Cress, insanların soğuk aylarda ‘yakınlık ve aşırı samimiyet özlemi’ duyduğunu, bu yüzden kısa süreli aşklara kapıldığını söylüyor. Bu romantizmin pek uzun sürmeyebileceğini vurgulayan Cress, şöyle devam ediyor: “Temel gereksinimlerinizi ve değerlerinizi karşılamayan bir ilişki kurmaktan kaçınmak çok önemli. Yılın bu zamanında yalnız kalma korkusu nedeniyle tehlike işaretlerini göz ardı etmeyin veya standartlarınızdan ödün vermeyin.”

Independent‘ın haberine göre ilişki uzmanı, bu ani ilişkileri kurarken nelerden kaçınmak gerektiğini ise şöyle anlatıyor:

“Fiziksel yakınlık veya duygusal hassasiyet söz konusu olduğunda, özellikle de güçlü bir temel kurulmamışsa dikkatli olmak gerek. Noel tatilindeki sıcak ve rahat atmosfer, ilişkinin temposunu hızlandırabilir. Böylece o ilişki, anlayış ve uyumluluk olmaksızın derinleşebilir.”

Uzmana göre bireylerin tatmin ve mutluluğu mevsimsel bir ilişkiye bağlamaması için gereken en önemli şey, dengeli bir yaşam sürdürmek. Cress, sevgi ile yalnızlıktan kaçınma arzusu arasında ayrım yapmanın önemine dikkat çekiyor.

Yanlış ilişkiden nasıl kaçınılır?

Cress ayrıca, bireylerin yanlış bir ilişkiyi teşhis etmesini sağlayacak bazı ipuçları veriyor:

“Olumlu bir ilişki hayatınıza değer katmalı, değeri azaltmamalı. Tatmin edici bir ilişkinin sizin için ne anlama geldiğini net bir şekilde belirleyin. Sınırlarınıza ve değerlerinize saygı duymayan kişileri ayıklayın.”

Cress’e göre ahlaki değerlerden ödün vermek, en önemli uyarı işareti. Bu durum, ilişkideki saygıyı azaltırken tatminsizlik duygusunu da zamanla güçlendirebilir.

Kış ilişkilerini alışkanlık haline getirenler

Uzmanlar havaların soğumasıyla yaz sonu bir furya halinde başlayan romantik ilişkilere ‘tutulma’ (cuffing) adını veriyor. Bu durum, kış yaklaştığında kurulan ilişkilerin bitmeye mahkum olduğu veya kesinlikle kötü bir deneyim yaşatacağı anlamına gelmese de uzmanlara göre dikkatli olmakta fayda var.

Uzun yıllardır çiftlerle çalışan akıl sağlığı danışmanı Alana Carvalho da bağlanma sezonunda kısa süreli bir kaçamağı daha anlamlı ilişkilerle karıştırmamak gerektiğini vurguluyor:

“Bazıları birlikte keyifli vakit geçirecek birini arar. İlla ki aşkı aradıklarını düşünmeyin. Kronik olarak sadece bu mevsimde ilişkiye giren ve bu sürenin dışında ilişkilerini sürdürmeyen insanlara dikkat edin. Aynı şeyi tekrarlama ihtimalleri yüksek. Çoğu zaman, bu kişiyi ne yapıp edip değiştireceğimizi düşünerek kendimizi kandırırız. Oysa gerçekte insanlar hep aynı şekilde davranırlar.”