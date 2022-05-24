Uzmanlar anlattı: Hayvan besleyenlerin en sık karşılaştığı sorunlara çözümler

Hep erkeklere havlıyor, köpeğim cinsiyetçi mi? Dişi kedim kocama bayılıyor ama benden nefret ediyor, beni yerimden mi etmeye çalışıyor? Balığımın canı sıkılıyor mudur?

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Hayvan besleyenelerin akılına takılan soruları uzmanlar Guardian için yanıtladı, sorunlara çözüm önerilerini sıraladı.

Kediler

Ofiste çalışmaya döndüğümüzden beri eve geldiğimde kedimin yatağa işediğini görüyorum. Neler oluyor?

Kedi tuvaletinin dışında bir yerde ihtiyaç gidermesi hoşnut olmadığının göstergesidir. Tıbbi ya da psikolojik bir nedenle mutsuz ya da stresli oldukları anlamına gelir.

Bu bir başa çıkma mekanizması olabilir farklı yerlere kokularını bırakmaları güvende hissetmelerini sağlar.

Böyle bir durumda ilk iş olarak veterinere götürüp tıbbi bir sorunu olup olmadığını tespit etmeniz gerekir. Fiziksel bir durum olmadığından emin olduktan sonra bir davranış uzmanı evde kediyi gözlemleyerek kesin bir teşhis koyup sorunun çözülmesi için bir yol belirler.

Dişi kedim kocama bayılıyor ama benden nefret ediyor. Benden kurtulmaya mı çalışıyor? Bu durumu nasıl düzeltebilirim?

Eminim kediniz sizden nefret etmiyordur, bu duygu durumunu anlayamaz bile. Kediler çeşitli nedenlerle favori insanını belirler; kokusunu seviyor olabilir, en sevdiği yerde oturuyor olabilir ya da besleyen kişi olabilir. Bazen kedinin geçmişiyle de ilgili olabilir. Travmaları yeni sahiplerine nasıl davrandığını belirleyebilir.

Bunu düzeltmek için kediyi sadece siz besleyin, onula daha çok vakit geçirin ve kocanını en sevdiği koltuğundan edin.

Bunlar da işe yaramazsa üzgünüz, kedinizin kocanızı arkadaşı olarak belirlediği gerçeğini kabul etmeniz gerekir.

Bir zamanlar uysal olan kedimiz bebeğimizi sıkıştırmaya çalışıyor (Bebeğimiz de kuyruğunu kıstırmayı seviyor)

Kediler ve bebekler hassas bir dengedir. Bebekler anne-babanın ilgisini çekmek için yüksek sesle ağlar, evin her yerine yeni kokular bırakır ve kedileri kıstırmayı severler. Kedi kuleleri veya tırmanabileceği duvar aparatları alırsanız kedinize yükseğe çıkarak, bebeğin küçük ellerinden uzakta durmasına yardımcı olursunuz. Böylece kediniz alanına giren küçük yabancıya alışırken daha rahat edebilir. Bu arada bebeğiniz büyüdükçe ona oyuncaklar kullanarak kediyi nazik bir şekilde sevmeyi öğretebilirisiniz.

(Kedi davranış uzmanı, yazar Anita Kelsey)

Köpekler

Sanırım köpeğim cinsiyetçi. Erkeklere havlıyor, özellikle kapüşonlu giyenlere. Ne yapabilirim?

Cinsiyetçi olmasa da köpekler kesinlikle ayrımcılık yapabilir. Korkular cinsiyetle, yaşla, ten rengiyle ilgili olabilir ve çoğunlukla daha önceki negatif bir deneyimden kaynaklanır.

Bir erkeğin yaklaştığını görünce (en lezzetlileri kapüşonlu giyenlere saklayarak) köpeğinize ödül maması vermeye başlayın.

Bir erkeğin görüş alanına girmesini pozitif bir şeyle bağdaştırmaya başlayacaktır.

Geçen ay köpeğimizi bir pet oteline bıraktık. Oradan aldığımızda morali bozuk gibiydi. Geçer sandım ama şimdi depresyona girmiş olmasından endişeleniyorum. Onu nasıl neşelendirebilirim?

Her şeyden önce bir veterinere götürün ve görünmeyen bir yerinde yarası veya oradayken kaptığı bir hastalığı olmadığından emin olun. Güvendiği insandan uzakta yeni bir yerde kalmak zor olabilir. Her gün sevdiği şeyleri yapmayı deneyin. Koklamak, oynamak, bir şeyler çiğnemek bunların hepsi moralini düzeletecek şeyler.

Bir de bir dahaki sefere daha güvenilir bir bakıcı bulun.

Gezdirmeye çıkardığımda labradorumun başka köpeklerin kaksını yemesine nasıl engel olabilirim?

Koprofajinin (dışkı yeme) çeşitli nedenleri olabilir: Kötü beslenme, açlık, sıkılmak veya ilgi çekmeye çalışma.

Aynı zamnda bağırsak sağlığıyla ilgili bir sorun olduğuna işaret edebilir. Dolayısıyla veterine kontrolüne götürmekte fayda var.

Köpeğim ısrarla başka köpeklerin üstüne çiftleşme amacıyla atlıyor. Kısırlaştırmıştık da. Ne yapmalıyım?

İlginçtir ki ‘atlamak’ her zaman cinsel bir hareket değildir. Köpeğin stres altında olduğunu hatta altta yatan hastalığın işareti bile olabilir. Kısa vadede her bu hareketi yapışında araya girerek (20 saniyede bir) köpeğin dikkatini başka yöne çekin.

Bu esnada bir kelime belirleyip onu söylediğinizde ödül maması vererek ilgisini kendinize çekmeyi öğretebilirisiniz.

(Köpek davranış uzmanı ve dijital köpek koçluğu hizmeti Barket Place kurucusu Caroline Wilkinson)

Balıklar

Japon balığımın akvaryumu temizlememe kokuyor. Akvaryumlar için oda parfümü gibi bir şey var mı?

Akvaryum kokularının çoğu balıkların dışkısı ya da yenmemiş yemler gibi organik atıklardan kaynaklanır. Akvaryum filtresinin düzgün çalıştığından yeterince atığı temizlediğinden emin olun.

Haftalık olarak akvaryumdaki suyun yüzde 20-50 arasında değiştirilmesi idealdir. Aktif karbon filtre ünitesi oda kokusuna en yakın çözüm.

Erkek arkadaşım japon balıklarımızın uyarıcılara ihtiyacı olduğunda ısrar ediyor. Onlara ayda bir yeni süs eşyaları alıyor ve geçen hafta onu ‘mobilyalarını yeniden düzenlerken’ yakaladım. Haklı mı?

Balıklar sandığımızdan daha akıllıdır. İsrailli bilim insanları, tekerlekli bir tanktaki akvaryum balıklarının bir odanın içinde kendi kendilerine dolaşabildiğini gösterdikleri bir çalışma yürüttüler. Diğer araştırmalar, Japon balıklarının zenginleştirilmiş uyarıcı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeyi tercih ettiğini gösterdi ki bu bir miktar fayda veya keyif aldıklarını gösterir. Alternatif stimülasyon biçimleri çeşitli yemlerle diyet, canlı bitkiler ve elle beslemek olabilir.

(Londra Su Ürünleri Veterinerlik Hizmetleri Direktörü Dr Bryony Chetwynd-Glover)

Tavşanlar

Geçen yıl tatlı bir tavşan aldık ama halıdan masa ayaklarına her şeyi kemiriyor. Lütfen yardım edin.

Bu tavşanlar için son derece normal bir davranış. Ancak elektrik kablolarını kemirirlerse işler tehlikeli olmaya başlar. Önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

İlk olarak, bu doğal çiğneme davranışını daha uygun şeylere yönlendirin: saman, temiz ağaç dalları, yumaklar… İkincisi ona bir veya iki tavşan daha arkadaş edinin. Tavşanlar sosyal bir türdür ve çiftler veya küçük gruplar halinde yaşamaları gerekir. Son olarak, bebek kapıları ve köpek telleri, değerli eşyalar veya alanlar için barikat oluşturun.

(Bristol Hayvanat Bahçesi’nde tavşan sağlığı uzmanı Dr Richard Saunders)



