Üzerine doğru gelen köpeği tabancayla öldüren polise soruşturma

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, gittiği olay yerinde üzerine doğru gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı.

AA’nın aktardığına göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir köpeğin çevredekilere ve başka köpeğe saldırdığı iddiası dün polis ekiplerine ihbar edildi.

Bölgeye gelen ve belediyeyi de bilgilendiren polis ekipleri, farklı bir köpeğe saldırdığını gördüğü köpeğin sahibiyle telefonla görüştü. Köpeğin sahibi, çalıştığı gerekçesiyle bir yakınını olay yerine yönlendirdi.

Söz konusu kişinin evin bahçesine koymaya çalıştığı sırada elinden kaçan köpek polislere doğru koştu.

Polislerden biri, hızla kendisine doğru gelen köpeğin ‘saldıracağı‘ gerekçesiyle tabancayla ateş etti.

Ölen köpeğin sahibi şikayetçi oldu. Bunun üzerine tarafların ifadelerine başvuruldu.

Polis hakkında ‘hayvana zarar verme‘, köpeğin sahibi hakkında da ‘hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma‘ suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan olay, bölgedeki evlerin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpeğin koşmaya başladığı ve polisin, üzerine doğru gelen köpeğe silahla ateş ettiği görülüyor.