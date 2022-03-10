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Yaramazlara biraz batar!

Uzaklaştırma kararı yine yetmedi: Damadı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti; kızı hastanede

Konya’nın Meram ilçesinde, dün damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre damadı Abdullah K.’nın, boşanma aşamasında olduğu kızı ve kendisine yönelik sokak ortasındaki bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan Fatma G., kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.


Abdullah K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran yaralı Hatice K.’nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay yerinden kaçan Abdullah K. ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

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