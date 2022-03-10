Uzaklaştırma kararı yine yetmedi: Damadı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti; kızı hastanede

Bitkisel ilaçlar ve zayıflama ürünleri böbreklerde kalıcı hasar bırakabiliyor. ‘Doğal’ ve ‘zararsız’ iddiasıyla internet ve aktarlarda, Çin çayı gibi isimlerle satılan bitkisel ürünler masum değil. Nefroloji uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, “Böbreklere, yetersizliğe yol açacak kadar zarar veriyorlar” dedi.