Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini öldüren adam tutuklandı

Samsun’da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam ve annesi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Baki Kaya bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide Kaya’yla birlikte Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşi Gülbahar Kaya’nın Kavak ilçesindeki evine gitmiş, çocuklarını görmek istediğini öne sürmüştü. Adam. tartışmanın ardından eşini bıçaklamış, ağır yaralanan üç çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti.


Gözaltına alınan anne-oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kendi kendini öldürtmüş!

Zahide Kaya, adliyeden çıkarılırken gazetecilerin oğluna yardım edip etmediğini sorması üzerine “Ben katil değilim. Gelinim kendi kendini öldürttü kocasına. Ben yardım etmedim” dedi.

Samsun’da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı biten adam ayrıldığı kadını öldürdü

SON HABERLER

AK trol ordusu mu, Neo Yeniçeri Ocağı mı?

AKP ve Erdoğan, toplumsal muhalefetin Gezi’de şahikasına eren sosyal medya kullanımını çözemedi. Bu nedenle de geliştirdiği stratejiler hep külfetli ve etkisiz oldu. ‘200 bin kişilik ordunun sosyal medyayı kontrol etmesi’nin pratikte hiçbir anlamı yok.

Bir seçim nasıl kazanılır?

Böylesine ‘kalabalık’ bir muhalefet cephesinde her lider ve parti vazgeçilmezdir. Ancak bu vazgeçilmezliği ‘iktidar paylaşımında’ pazarlığa çevirenler çıkarsa, Millet İttifakı sinerjisini kaybeder.