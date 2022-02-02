Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini öldüren adam tutuklandı

Samsun’da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam ve annesi tutuklandı.
Baki Kaya bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide Kaya’yla birlikte Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşi Gülbahar Kaya’nın Kavak ilçesindeki evine gitmiş, çocuklarını görmek istediğini öne sürmüştü. Adam. tartışmanın ardından eşini bıçaklamış, ağır yaralanan üç çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti.
Gözaltına alınan anne-oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kendi kendini öldürtmüş!
Zahide Kaya, adliyeden çıkarılırken gazetecilerin oğluna yardım edip etmediğini sorması üzerine “Ben katil değilim. Gelinim kendi kendini öldürttü kocasına. Ben yardım etmedim” dedi.