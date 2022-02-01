Samsun’da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı biten adam ayrıldığı kadını öldürdü

Samsun’un Kavak ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Baki K., boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K.’nin yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi’ndeki evine gitti.
Baki K., dövdüğü Gülbahar K.’yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen kadın, yolda hayatını kaybetti.
Gülbahar K.’nin cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K’nin yakınları, “Bir aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış” ifadesini kullandı.