Uyutulmaktan kurtarmak için 27 köpeği küçük bir uçağa doldurup yeni yuvalarına kavuşturdular

ABD’de aralarında yavruların da bulunduğu 27 köpeği uyutulmaktan kurtarıp küçük bir uçakta yeni hayatlarına taşıyan kadınların videosu viral oldu.
Cassandra Bergeron, uyutulma kararı alınan köpeklerle dolu uçakta çektiği, iki arkadaşı ve pilotun da yer aldığı videoyu TikTok hesabından paylaştı. Video 13,5 milyona yakın izlendi.
45 dakikalık uçuşla Alabama’dan Florida’ya getirilen köpeklerin hepsinin sahiplendirildiği belirtildi.
Bergeron “Saf bir mutluluk içindeydim. Uçak hiç inmesin istedim” sözleriyle deneyimini anlattı.
29 Eylül’de düzenlenen uçuşta Bergeron ve arkadaşları aynı zamanda pilot olan öğretim görevlisi Michael Young yardımıyla hayvanların hayatını kurtararak yeni yuvalarına ulaşmalarını sağladı.
ABD’nin birçok güney eyaletinde aşırı kalabalık nedeniyle barınaklar hayvanları uyutma kararı alıyor.