Uyutulmaktan kurtarmak için 27 köpeği küçük bir uçağa doldurup yeni yuvalarına kavuşturdular

Aşılama oranının en düşük olduğu il olan Şanlıurfa’da, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Covid-19 için PCR testi zorunluluğunun kaldırılması şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz aylarda yüksek vaka sayılarıyla gündeme gelen ilde, 18 yaşın üstündeki nüfusun yüzde 49.1’i aşılı. İlde vaka sıklığı ise yüz binde 110 olarak bildiriliyor.