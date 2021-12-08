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Yaramazlara biraz batar!

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı; cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı

Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cezaevindeki üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Fotoğraf: AA

H.K, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı Cezaevi Bölük Komutanlığı ekipleri, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edilen H.K.’nın üst aramasında spor ayakkabısının tabanına üç ayrı paket halinde gizlenmiş 15 gram uyuşturucu madde buldu.

H.K., hakkında adli işlem başlatıldı.

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