Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı; cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı

Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cezaevindeki üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.
H.K, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Cezaevi Bölük Komutanlığı ekipleri, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edilen H.K.’nın üst aramasında spor ayakkabısının tabanına üç ayrı paket halinde gizlenmiş 15 gram uyuşturucu madde buldu.
H.K., hakkında adli işlem başlatıldı.