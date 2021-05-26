Uyuşturucu denetiminde durdurulan araçtan yavru ceylan çıktı

Konya’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde polis ekiplerince durdurulan otomobilde iki ceylan yavrusu bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik denetimlerini sürdüren narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri, şüphe üzerine A.T. idaresindeki otomobili durdurdu.

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Polis, otomobilin arka koltuğunda iki ceylan yavrusuyla karşılaştı. Durum Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerine bildirildidi.

36 bin 468 lira ceza

Ceylan yavrularını müdürlük çalışanları teslim alırken, sürücü A.T.’ye ‘uluslararası sözleşmelerle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türünün izinsiz ve menşei olmadan nakletmek’ten 8 bin 692, ‘hayvanları doğal ortamından alarak eksilmesine neden olduğu’ için de 27 bin 776 lira olmak üzere 36 bin 468 lira idari para cezası kesildi.