Uyuşturucu baronu ‘El Chapo’nun yıllarca saklandığı evi açık artırmayla satılacak

‘El Chapo’ (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın, ülkesinde yıllarca saklandığı ev hükümet tarafından açık artırmayla satılacak.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

2001’de cezaevinden kaçan Guzman, yıllarca bu iki odalı evde gizlenmişti. 16 Şubat 2014’te güvenlik güçleri eve ulaştığında küvetin altındaki tünelden kaçmıştı. Ancak altı gün sonra Mazatlán kentinde yakalanmış ve tutuklanmıştı. 2015’te bir kez daha cezaevinden kaçan Guzman bu kez duşların olduğu yere kazılan tünelden kaçmayı başarmıştı. Altı ay sonra yakalanmış ve 2017’de ABD’ye iade edilmişti.

Bu ülkede, ‘uyuşturucu satmak’, ‘kara para aklamak’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarının aralarında bulunduğu suçlardan yargılanmıştı. Sinaloa kartelinin lideriyken tutuklanan, 2009 yılında Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine giren 62 yaşındaki Guzman 2019 yılında ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Guzman’ın, 2014’te kaçmayı başardığı, Culiacán kentinde bulunan 184 bin dolar (1,59 milyon lira) değerindeki evinin Meksika’nın Bağımsızlık Günü’nden bir gün önce, 15 Eylül’de satılacağı açıklandı.

Hükümetin ‘piyango’ diye nitelediği satışta sunduğu tek seçenek bu ev değil. Toplam değeri 12,5 milyon dolar (108,4 milyon lira) olan 22 gayrimenkul yer alıyor. Bu evler arasında başka bir eski kartel lideri Amado Carrillo’nun başkent Meksiko’daki evi de bulunuyor.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, mayıs ayında, elde edilecek gelirin ‘halka geri döneceğini’, öncelikli olarak Covid-19 aşısı satın almak için kullanılacağını açıklamıştı.