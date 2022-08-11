Uysal: Adayın ‘altılı masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, ‘cumhurbaşkanı adayının ‘altılı masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatinde olduklarını’ söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir sonraki ‘altılı masa’ toplantısı için 21 Ağustos’ta toplanacak.

Araştırma şirketi Yöneylem’in 28 Temmuz-1 Ağustos arası düzenlenen kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, CHP ve İYİ Parti’nin dahil olduğu ‘millet ittifakı’ kararsızlar dağıtılmadan yüzde 35,4 oranında oy alırken, AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’ ise yüzde 28,4 oranında oya sahip.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın olası adaylıkları karşısında kaybediyor.

Uysal, Twitter hesabı üzerinden ardı ardına birçok tweet atarak şunları dedi: “Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğiniz düşünüyoruz. ‘Ötekisi olmayan’ bir siyasi geleneğiz! Türkiye’de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor. Devletin büyüklüğü etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil! İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor. Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın ‘altılı masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz. Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı! Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli eşit vatandaşlık hukukudur.

“Cumhur ittifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek. Biz, ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz! Yolunuz Beştepe’ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol Demokrat Parti’nin üzerinden geçmez! Kayıt dışına çıkmış bir devlet mekanizması var. En basiti varlık fonu aldı altında ne kime satıldı, kime verildi bu konuda sağlıklı bilgiye sahip değiliz. Tahrip olmuş bir devlet yapısı var. “Kuvvetlerin uyumu” diyerek bir kişi her şeyi kontrol ediyor; yürütmeyi de, yasamayı da, yargıyı da… Ümitsizliğe yer yok!”