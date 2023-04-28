Uykudan önce yemek bastırıyorsa belki de ‘gece yeme sendromu’nuz vardır

Uyumadan hemen önce sürekli bir şeyler yiyorsanız belki de ‘gece yeme sendromu’ndan mustarip olabilirsiniz. Diyetisyen Ece Geçili bunun kontrolsüz kilo alımı ve obeziteye neden olabileceği konusunda uyarıyor.

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Sağlıklı bir yaşam için uyumadan en az iki üç saat önce yemek yemeyi kesmek gerekiyor. Gece uyumadan bir şeyler yemek istemek ve buna karşı koyamamak gece yeme sendromunu işaret ediyor.

Bloom Psikoloji’den Diyetisyen Ece Geçili’ye göre bu sendromun tetiklen unsurlar şunlar: Uyku düzensizliği, uykusuzluk, stres, depresyon, anksiyete, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve düşük benlik saygısı.

Geçili, “Gece yeme sendromunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Araştırmalar gece yeme bozukluğu vakasına bağlı tek bir neden olmadığını, ancak birçok değiştirilebilir neden olduğunu gösteriyor” diyor.

‘Obeziteye davetiye’

Gece yeme sendromunun kontrolsüz kilo alımı ve obeziteye neden olabileceğini belirten Geçili, sözlerine şöyle devam ediyor: “Gece yeme sendromu tedavi edilmediğinde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yapılan araştırmalar gece yeme sendromuna sahip bireylerin diyabet, obezite, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları açısından risk altında olduklarını gösteriyor.”

Gece yeme sendromunun belirtileri şöyle:

Sabahları iştahsızlık

Akşam yemeğinden sonra günlük gıda alımının en az yüzde 25 veya daha fazla olması

Akşam yemeği ve uyku arasında aşırı yeme dürtüsü

Haftada dört veya beş gece uykusuzluk veya uykudan uyanma

Uyumak veya tekrar uyumak için yemek yemenin gerekli olduğuna inanmak.

Önlemek mümkün

Gece yeme sendromunda ilk hedefin yeterli ve dengeli bir beslenme modeli olduğunu söyleyen Geçili, ana öğünlerin atlanmaması ve düzenli beslenmesinin önemini hatırlattı.

Geçili, kişiye özel hazırlanan beslenme programına ek olarak psikolojik ve farmakolojik bir tedavi yönteminin de önemli olduğunu belirtti. Geçili sendromla baş etmek için ayrıca şu önerilerde bulundu: