Yemekle ‘sağlıklı’ ilişki için, çocuğunuza bunları söylemeyin

Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığının yerleşmesi için bu dört ifadeden kaçınmanız gerektiğini konunun uzmanı söylüyor.

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Yemekle kurduğumuz ilişkide çocukluk deneyimlerimizin büyük etkisi var. Çocuk beslenmesi uzmanı Jennifer Anderson, ebeveynlerin çocuklara ‘neyi, neden söylememeleri’ gerektiğini sıralıyor. Söylemesi kolay, yapması zor olsa da gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

1. ‘Önce brokolini bitir, tatlını ondan sonra yersin’

Burada ‘brokoli’ sağlıklı herhangi bir yiyeceği temsil ediyor, yerine ıspanağı da koyabilirsiniz yumurtayı da. Anderson’a göre, çocuğu sağlıklı beslenmeye ikna etmek için ‘tatlı’yı kullanan ebeveynler aslında şu mesajı veriyor: “Brokoli kötü ve tatsız. Hatta o kadar kötü ki yemen için sana rüşvet vermek zorundayım.”

Diyetisyen Anderson’ın önerisi, yiyecekleri birbiriyle karşılaştırmak yerine, çocuğa zaman konusunda alan tanıyarak “Hazır olduğunuzda brokoliyi yiyebilirsiniz” demek.

2. ‘Sessiz olursan sana çikolata vereceğim’

İşte ‘şeker’in değerini çocuğun gözünde artıracak bir ifade daha. Çocukların şekerli gıdaları daha çok sevmeleri normal ve anlaşılır bir durum ancak bunu ödül olarak almaları sorun olabilir. Yetişkinlikte kendimizi iyi hissetmek istediğimizde tatlıya yönelmemizin sebebi bir ölçüde bu şartlanmadan kaynaklanabilir.

Bununn yerine yiyecek dışında ödül seçin, mesela “Sessiz olursan bu gece en sevdiğin oyunu oynayabiliriz” diyebilirsiniz. Çikolata istediğinde bunun tadını birlikte çıkarabilirsiniz.

3. ‘Bir kaşık daha ye’

Çocuğunuzu yemek yemeye zorlamak, onun açlık / tokluk hissini görmezden gelmek demektir. Oysa çocuk bu hissi tanımayı öğrenmelidir. Dahası, ‘hayır‘ demesine rağmen zorlamak istemediği şeyler konusunda hayır demeyi öğrenmesini zorlaştırabilir.

Çocuğunuza bir lokma daha yedirmek yerine, ona yemeği kibarca reddetmeyi öğretin. “Bir şey yemek istemediğimizde ‘hayır, teşekkür ederim’ deriz.”

4. ‘Bi ısırık daha alırsan beni mutlu edersin’

Çocuğunun iyi beslenmesini isteyen ebeveynin ağzından bu tip cümleler çıkabilir. Ancak çocuklar, anne babayı (ya da bir başkasını) mutlu etmek için yemek yerine, gıdaların gücünü öğrenmelidir. Mesela “Havuçta bol miktarda A vitamini vardır, gözlerini güçlendirir” diyebilirsiniz.