Uygun fiyatlarıyla ünlü mağazadan alınan tişört ölü bir adamınmış

İskoçya’da bir kadın uygun fiyatlarıyla tanınan Primark mağazasından aldığı tişörtün ölü bir adama ait olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: wardentimes.com

TikTok’ta ‘sloanonthephone’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Carrie, videosunda içinde isim etiketi bulunan tişörtü gösterdi.

Düz beyaz tişörtü mayıs ayında Primark’ın Edinburg’daki Princes Street mağazasından aldığını söyleyen Carrie etiketi kaşınınca fark etmiş.

Etikette Thomas Hay adını gören kadın altında da, ‘Fraserburgh, Brucklay‘ kelimelerini görmüş: “Üzerine pek düşmedim. Belki biri satın aldığı bu tişörtü iade etti ben de bu iade edilmiş ürüne denk gelecek kadar şanssızdım diye düşündüm.”

Yakın zamanda atmak üzere ayırdığı kıyafetlerini karıştıran arkadaşları bu tişörte denk gelmiş ve hikayesini duyunca Carrie’ye ismi Google’da aramasını önermiş.

Google araması sonucu 8 Mart 2020’de hayatın kaybeden Thomas Gray Hay isimli adamın ölüm ilanı çıkmış.

Carrie araştırmasını biraz daha derinleştirince etiketteki Brucklay kelimesinin bir hastanedeki demans koğuşu anlamına geldiğini görmüş.

Carrie videosunu “Primark’ın bana neden ölü bir adamın tişörtünü sattığını bilmek istiyorum” diyerek bitirdi.

Independent’ın iletişime geçtiği Primark’tan henüz bir yorum gelmedi.