Uygulamalarda birini bulmak isteyen erkekler; önce tişörtünüzü giyin!

Çöpçatanlık uygulamalarında daha çok talibi çıkar umuduyla profilinde üstü çıplak pozlarını kullanan erkeklere kötü haber!

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ABD’deki Colorado Üniversitesi’nin araştırması Tinder profilini üstsüz fotoğraflarıyla dolduran erkeklerin daha az becerikli ve seks düşkünü olarak algılandığını ortaya koydu.

Çalışmaya katılan 567 kişiye Noah isimli genç, beyaz bir erkek profiline dayandırılan sahte hesaplar gösterildi.

Farklı profillerde fotoğrafları ve bilgileri üç faktörde değişiklik gösteriyordu; ilişki motivasyonu, kasları ve cinselleştirilmiş görüntüsü.

Örneğin Noah’nın bazı versiyonları fit ve kaslıydı, bazıları değildi. Bazı profillerde öylesine seks aradığını belirtirken bazılarında ciddi bir ilişki aradığını yazıyordu.

Son olarak bazıları üstsüz bazıları ise beyaz tişörtlüydü.

Sonuçlar kadınlar ve erkeklerde farklılık göstermekle birlikte üç faktörün insanların Noah algısını etkilediği görüldü.

Kadınlar üstsüz Noah’yı riskli cinsel davranışlarda bulunma ihtimalinin daha yüksek algılarken sosyal çekiciliğinin düşük ve daha az becerikli olduğu kanısına vardı.

Erkekler de aynı görüşte olmakla birlikte üstüz profilin yeterlilik açısında daha düşük olduklarını düşünmedi.

Noah, öylesine seks aradığını söylediğinde, tüm katılımcılar onu riskli cinsel davranışta daha olası ve yeterlilikte daha düşük olarak algıladı.

Araştırmacılar şu ifadeleri kullandı: “Bulgular, bir erkeğin bir flört profilinde kendini cinselliği öne çıkararak sunumunun onun yeterliliğine ilişkin algıların azalmasına ve riskli cinsel davranışlarda bulunduğuna dair daha fazla algıya yol açtığını gösteriyor. Tinder profilinde kendini cinselleştirilmiş şekilde sunmak kadınlar üzerine olumlu bir etki yaratmak isteyen erkekler için en iyi seçim olmayabilir.”