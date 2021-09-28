Uydu takip cihazı takılan caretta carettalar suya bırakıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, uydu takip cihazı takılan iki caretta caretta suya bırakıldı.

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AA’nın haberine göre Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan kaplumbağalara ‘Emel’ ile ‘Muhsine’ ismi verildi.

DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla uydu takip cihazı takılan caretta carettalar ilçedeki Çalış kumsalından suya salındı. Ayrıca, yuvadan geç çıkan ve denize ulaşamayan 18 yavru kaplumbağa da denizle buluşturuldu.

Sayıları 10’u bulacak

DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bölgedeki yuvaları çok iyi koruduklarını ve kaplumbağaların denizlerdeki yaşamını araştırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Denizde kaplumbağaların kışları nereye gidip ne ile beslendiğini öğrenmek istiyoruz. Bu sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Türkiye’nin çeşitli kumsallarından 10 kaplumbağaya uydu takip cihazı takarak denize göndereceğiz. Dün ilkini Dalyan kumsalından yolladık. Şimdi Fethiye’den, akşama da Belek kumsalından yollayacağız.”

Çalışmanın uluslararası alanda Türkiye’nin tüm sahada bulunması bakımından önemli bir gösterge olduğunu belirten Kaska, “Akdeniz’de deniz kaplumbağalarının korunması için en iyi çalışma yapan ülkelerden birisiyiz. Biz burada, ‘İnsanlarla kaplumbağalar nasıl bir arada yaşayabilir’ dengesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yeri tamamen kaplumbağalara kapatmak da insanları tamamen oradan uzaklaştırmak da yanlış” ifadelerini kullandı.