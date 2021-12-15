Üstüne okul kapısı devrilip ölen çocuğun davasında taksitli para cezası

Kocaeli’nin Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine sürgülü demir kapı devrilen yedi yaşındaki ilkokul öğrencisi Mehmet Ali İşler’in ölümü nedeniyle yargılanan dokuz sanıktan dördüne verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Aile itiraz edecek.

Fotoğraf: AA

4 Ekim 2018’de, Turgut Reis İlkokulu’nda sürgülü giriş kapısının rayından çıkarak üzerine devrildiği İşler, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kocaeli başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, okul müdürü U.E., nöbetçi öğretmen T.A., müdür yardımcısı V.A., Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ihale kabul komisyonunda görevli T.T., A.C., M.D., K.Y. ile demir kapının yapım işini üstlenen firmanın sahibi H.E, kapıyı yapan M.Y.’nin ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

AA’nın haberine Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 Kasım’daki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, ‘taksirle öldürme’ suçunu işledikleri gerekçesiyle H.E. ile T.T. ve K.Y.’ye üç yıl dörder ay, M.D.’ye ise iki yıl bir ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıkların hapis cezalarını adli para cezasına çevirerek, 24 eşit taksitte tahsil edilmesine hükmetti.

Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suç yönünden taksirlerinin bulunmaması nedeniyle beraat etti.

‘Yaraladı ve derinden sarstı’

Baba Selahattin İşler, ceza almasını bekledikleri öğretmenlere ceza verilmemesi, firma sahiplerine verilen cezanın da paraya dönüştürülmesi kararını yeterli bulmadıklarını, kararın üst mahkemeye taşınacağını belirterek, “Bu bizi daha çok yaraladı ve derinden sarstı” dedi.

Kazanın ardından psikolojilerinin bozulduğunu aktaran İşler, “Hala tedavi görüyoruz, psikolojimiz, dengemiz bozuldu, travma yaşıyoruz. Yani yaşamıyoruz şu an. Bir oğlum daha var, altı yaşına girdi. Okula göndermedim, korkuyoruz, emanet edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ailenin yüreğine su serpecek karar bekliyorlar

Ailenin avukatı Hüseyin Keleş ailenin üç yıldır adliye koridorlarında adalet aradığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Kapının yapımından sorumlu, ihaleyi alan şirketin sahibi en fazla cezayı aldı, Üç yıl dört ay gibi göstermelik bir ceza alırken, bu yetmezmiş gibi bu ceza paraya çevrildi. 24 bin liraya çevrilip, 24 takside bölündü. Bunun dışında ceza almasını beklediğimiz, okulun kapısını kapalı tutması gereken nöbetçi öğretmen, okulun güvenliğinden sorumlu olması gereken müdür maalesef beraat kararı aldı. Kamera kayıtlarında, çocukların her gün kapıyla oynadığı ve araç giriş-çıkış kapısı olduğu ortadayken öğretmen ve okul müdürü bir ödül gibi ceza almadı. Bu hukuksuz karara karşı, kararı üst mahkemeye taşıyacağız ve istinaf mahkemesinden beklediğimiz ve gerçekten hukuka uygun, bir nebze olsun bu ailenin yüreğine su serpecek bir kararın çıkacağına inanıyoruz.”