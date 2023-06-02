Ussal Şahbaz: Kripto düzenlemeleri yeniden gündeme gelebilir

Kripto varlık düzenlemelerine ilişkin gündem hem ülkemizdeki seçimler hem de sene başından beri dünya genelinde kripto piyasalarda düşen işlem hacimleri nedeniyle unutulmuştu. Türkiye’de seçimler geride kaldı ve dünyada işlem hacimleri toparlanmaya başladı. Yeni yasama yılında kripto varlık düzenlemeleri yeniden gündeme gelebilir.

Dünyada kripto varlık regülasyonları yeknesak değil. Bir uçta Çin ve Mısır gibi ülkelerde kripto varlık kullanımını tamamen yasaklamış durumda. Ancak bu yasakların ne kadar uygulanabilir olduğu tartışmalı. Zira dünyada kripto varlık kullanımında, Çin 10., Mısır ise 24. sırada! Diğer uçta, El Salvador bitcoini ulusal para birimi yaptı. Kulağa ilginç geliyor ama zaten kendi para birimleri yoktu, dolar kullanıyorlardı.

Ussal Şahbaz’ın yazısı