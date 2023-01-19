Usain Bolt’un hesabından 12,7 milyon dolar uçmuş

Olimpiyat şampiyonu Usain Bolt’un bir yatırım şirketindeki hesabında bulunan 12,7 milyon doların kayıp olduğu açıklandı.

Usain Bolt

The Guardian gazetesinin, yerel Jamaika basınına dayanarak verdiği habere göre, Usain Bolt’un avukatı, müvekkilinin Jamaika’daki özel bir yatırım firmasındaki hesabından 12,7 milyon doların kayıp olduğunu açıkladı.

Bolt’un avukatı Linton P Gordon, Bolt’un Stocks & Securities adlı şirketteki yatırım hesabında 12.8 milyon dolar olduğunu, ancak şu anda yalnızca 12 bin dolarlık bir miktar kaldığını söyledi.

Bolt’un avukatları firmaya bir mektup yazarak, “Umarız değildir ama eğer bu doğruysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırıcılık ya da hırsızlık suçuyla karşı karşıya” dedi.

Avukatlar para 10 gün içinde hesaba gelmezse iade edilmezse hukuk ve ceza davası açacağını söyledi.

Şirket dolandırıcılığı doğruladı

Stocks & Securities şirketi, dolandırıcılığı bu ayın başlarında keşfettiğini ve müşterilerinin birçoğunun milyonlarca dolarının kayıp olabileceğini söyledi. “Müşterilerin bilgi almak istemelerini anlıyoruz ve gerekli tüm adımları atıyoruz. Elimizde bilgi olduğunda müşterilerimizle paylaşmayı garanti ediyoruz” dedi.

Öte yandan Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke durumu endişe verici olarak nitelendirdi ancak olağandışı olduğunu kaydetti.