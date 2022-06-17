Ünlü ressam Devrim Erbil hayatını yazdı ve çizdi

Ressam Devrim Erbil hayatı hikayesini ve sanat yolculuğunu genç okurlar için yazdı: ‘Devrim Erbil-Sanat Ülkesi.’

Ketebe Çocuk’un, Türkiye’nin önemli sanatçılarını tanıtmayı amaçlayan ‘Sanat Ülkesi’ serisinin ilk kitabı olan ‘Devrim Erbil’, ressamın Uşak’tan İstanbul’a uzanan hayat hikayesini konu alıyor.

Kitapta hayat hikayesinin yanında ressamın çizimleri ve pek çok sanat terimi de yer alıyor.

En büyük tutkusu resim ve İstanbul olan Devrim Erbil, kitapta bunların kaynağını oldukça yalın bir dille anlatıyor. Çocukken kendisine hediye edilen bir halıdan yola çıkarak sanat hayatını nasıl şekillendirdiğini anlatan ressam, kitapta İstanbul’un kendisi için ne anlama geldiğinden de bahsediyor.

Beş yaş ve üstü için uygun olan ‘Devrim Erbi-Sanat Ülkesi’ yarın Bodrum’da, D&R Bodrum Anthaven mağazasında tanıtılacak. Yazar Furkan Çalışkan’ın ünlü ressamla bir söyleşi yapacağı etkinlikte Erbil kitaplarını da imzalayacak.