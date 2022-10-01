Ünlü model Bella Hadid podyumda sprey kumaşla giydirildi

Paris Moda Haftası’nda podyuma ten rengi iç çamaşırla çıkan Filistin asıllı model Bella Hadid, sprey kumaşın mucidi Dr. Manel Torres’in ekibi tarafından minimalist slip elbiseyle giydirildi.

Fotoğraf: Coperni

Parisli Coperni markasının arkasındaki tasarım ikilisi Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant, markanın 2023 bahar koleksiyonu için moda teknolojisinin sınırlarını zorladı. Vaillant, gösteriden önce Zoom üzerinden yaptığı açıklamada, “yüzyıllar öncesindeki kadın siluetlerini kutluyoruz” derken, Meyer, “estetiğimizi daha yetişkin ve bilimsel bir şekilde güncellemek istedik” ifadelerine yer verdi.

For spring 2023, #Coperni dedicated its runway to “women of this world.” The main event? @bellahadid taking front and center stage while three men spray-painted a dress onto her body. pic.twitter.com/Ligcmgk4xz — Vogue Magazine (@voguemagazine) September 30, 2022

Paris’teki endüstriyel tasarım müzesi ‘Musée des Arts et Métiers’de düzenlenen gösteri, önemli moda anlarından bir yelpaze sundu. Tasarımcılar, yün pantolonların üzerine dolgularla yapılan abartılı kalçalardan, mini eteklerdeki kumaşın dökümüne ve 19. yüzyılı andıracak şekilde bele akıllıca bağlanabilen deri ceketlere yer vererek geleneksel oranlarla oynadı.

Meyer, gülerek “düzlük aslında çevrimiçi bir oyun olan Roblox’da gördüğümüz karakterlerden geldi” dedi.

NFT için de poz vermişti

Bella Hadid, geçtiğimiz Temmuz ayında bir NFT koleksiyonuyla metaverse’e de adım atmıştı.