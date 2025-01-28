Ünlü komedyen Trevor Noah İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü Güney Afrikalı komedyen, yazar ve televizyon sunucusu Trevor Noah, İstanbul’da stand-up gösterisi düzenleyecek.

Fotoğraf: Instagram / @trevornoah

Emmy ödüllü Noah’ın kariyerinin ilk İstanbul gösterisi 23 Nisan’da Volkswagen Arena’da.

Noah, esprileri, kültürlerarası mizah anlayışı ve gözlemleriyle dünya çapında izleyicilerin beğenisini kazandı.

Televizyon programı ‘The Daily Show’daki yılları boyunca sadece komedi dünyasında değil, aynı zamanda güncel olaylara getirdiği mizahi bakış açısıyla da adından sıkça söz ettirdi.

Ünlü komedyen ‘Born a Crime’ adlı otobiyografisiyle de uluslararası çok satanlar listesinde yer aldı.

Spotify’ın orijinal podcast’i ‘What Now? With Trevor Noah’ adlı podcast’in sunuculuğunu da yapan Noah, programda sanat ve spor dünyasının önemli isimleriyle sohbet ediyor.

Noah ayrıca 2 Şubat’ta düzenlenecek 67’nci Grammy Ödülleri’nin sunuculuğunu yapacak.