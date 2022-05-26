Ünlü graffiti sanatçısı Banksy olduğu iddiası istifa ettirdi

Banksy adıyla bilinen gizemli graffiti sanatçısı olduğu iddialarının ‘üzerinde yarattığı baskıya’ dayanamayan yerel politikacı istifa etti.

Williams Gannon

BBC’nin haberine göre Pembroke Dock Town’da şehir meclisi üyesi olan Williams Gannon, Facebook’tan yaptığı açıklamada birçok kişinin, Banksy’nin kendisi olduğuna inandığını söyledi:

“İddialar tekrar tekrar gündeme geliyor, bu da benim meclisin çalışmalarını gerektiği gibi yerine getirmeme engel oluyor. Söz konusu iddianın Pembroke Şehir Meclisi’nin itibarını sarsmasını istemiyorum.”

Gannon, bu iddialardan sonra taciz ve yıldırma kampanyalarına maruz kaldığını ve takip edildiğini de iddia etti.