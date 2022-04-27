Ünlü DJ eşofman altı nedeniyle uçaktan atıldığını anlattı

Güney Koreli ünlü bir DJ giydiği eşofman altı nedeniyle uçaktan atıldığını ve küçük düşürüldüğünü söyledi.

Fotoğraflar: Instagram

DJ Soda adıyla tanınan Hwang So-hee olayın pazartesi günü ‘s****r‘, s******m’ yazılı bir eşofman altı giydiği American Airlines’ın Los Angeles-New York uçuşunda yaşandığını anlattı.

Birkaç ay önce ABD tunesi sırasında birden fazla uçuşta Ripndip marka eşofmanı giydiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Son olayda ise business class’ta 1 numaralı koltukta oturup içkisini içerek kalkışı beklediği sırada erkek bir görevlinin gelip uçaktan inmesini istediğini ifade etti.

Rahatsız olunması durumunda üzerini değiştirebileceğini söylediği halde uçaktan atılmaya çalışıldığını anlatan DJ daha sonra uçağın girişinde eşofmanını çıkarmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Taciz edildiğini ve küçük düşürüldüğünü belirten DJ Soda daha sonra ekibinin yoğun uğraşları sonucu eşofmanını ters giyerek uçağa binmeyi başardığını ve Los Angeles’taki önemli toplantısına yetişebildiğini anlattı.

‘Özgürlükler ülkesi’ ABD’de böyle bir şey yaşadığına inanmadığını söyleyen DJ 4,3 milyon takipçili Instagram hesabından havayolu şirketini boykot edeceğini yazdı.

Independent’ın olayla ilgili bağlantıya geçtiği American Airlines’tan henüz yorum gelmedi.