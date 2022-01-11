Üniversite öğrencisi 7’nci kattan düşüp ağır yaralanmıştı: Gözaltına alınan iki polisten biri tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 7’nci kattan düşen üniversite öğrencisinin ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 9 Ocak’ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir apartmanın 7’nci katından pencereden zemine düşerek ağır yaralanmış, olayla ilgili evde bulunan iki polis gözaltına alınmıştı. E.Ş. adlı bir kadınınsa ifadesi alınmıştı.
AA’nın haberine göre Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Çağlar’ın pencereden düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan evdeki iki polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. tutuklandı, O.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.