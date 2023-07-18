‘Umut Yayı’ kampanyası: İnsan saçından arşe üretildi

Kanadalı Quebec Senfoni Orkestrası, geçen yıl kanserden hayatını kaybeden Grammy ödüllü orkestra şefi Bramwell Tovey anısına ‘Umut Yayı’ isimli bir farkındalık kampanyası düzenledi.

Fotoğraf: Lbbonline

Bu kampanyayla kanserden kurtulan biri tarafından bağışlanan saç telleri, Tovey’in ölümünün birinci yıl dönümünde müzik enstrümanının parçasına dönüştürüldü.

Bigumigu‘nun aktardığına göre yaratıcı ajans LG2 iş birliğiyle hazırlanan çalışmada, kanserden kurtulan bir kişinin eski sağlığına dönen saç tellerinden ‘arşe’ (keman yayı) üretildi.

Bramwell Tovey

Hastalığın en hassas evrelerinden biri olan saç kaybını, ‘güçlü bir umut ve cesaret aracı’ olarak konumlandırmak isteyen Quebec Senfoni Orkestrası, böylelikle derin bir anlam taşıyan bu nesneyi müziklerinin bir parçası haline getirdi.

Standart şekilde kullanılan at kılı yerine insan saçından üretilen arşe, bu yıl düzenlenen bin 200 kişilik Tovey’i anma konserinde orkestranın performansının bir parçası oldu. Konserden elde edilen gelirin ise Quebec Kanser Vakfı‘na aktarılacağı açıklandı.