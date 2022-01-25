Umuda yolculuğa çıkan yedi sığınmacı donarak hayatını kaybetti

İtalya’nın Lampedusa Adası’na yanaştırılan teknede, yedi sığınmacı donarak hayatını kaybetti.

AA’nın İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre sahil güvenliğe ait iki devriye botu, Lampedusa Adası’nın 20 mil güneyinde, güvertesinde çok sayıda göçmen bulunan tekneye müdahale etti.

Zorlu deniz ve hava koşullarında icra edilen kurtarma operasyonu sırasında teknede üç göçmenin cansız bedeni bulundu, kurtarılanlar arasında yer alan durumu kritik dört göçmen ise Lampedusa’ya varamadan hayatlarını kaybetti. Yaşamını yitiren yedi kişinin cansız bedenleri üzerinde yapılan ilk incelemelerde, ölüm nedenlerinin hipotermi olduğu belirlendi.

Kurtarılan 280 sığınmacı Lampedusa Adası’ndaki göçmen karşılama merkezine götürüldü.

‘Yalnız götüremeyiz’

Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello, “Bir kez daha trajedi, bir kez daha masum kurbanlar için ağlıyoruz. Burada, İtalyan hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) bizi unutmuş görünse de bin bir zorluk arasında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ama daha uzun süre yalnız götüremeyiz” dedi.

Yılbaşından beri ölenlerin sayısı 35

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, ise yedi kişinin ölüm haberiyle Akdeniz’in orta kesiminde yılbaşından beri yaşamını yitiren sığınmacı sayısının 35’e çıktığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar’a (MSF) ait Geo Barents yardım gemisinin, Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 439 sığınmacı için güvenli liman bekleyişi ise sürüyor.

Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Denizde yardım çağrısı yapan sığınmacıları, bazı Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeli STK’lar kurtarıyor.

Akdeniz’i geçebilen ya da kurtarılan sığınmacıların Avrupa’da ilk ayak bastıkları yer, İtalya’nın Kuzey Afrika’ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.