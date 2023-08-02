Ümit Zileli: Ülkenin insanları açlıkla savaşıyor

Borcu verecek olanlar bastırdıkça bastırıyordu! Arap dostlarımız vereceklerinin karşılığında elimizde son kalan Varlık Fonu’na kaydırılmış şirketlere göz dikmişti mesela! Özellikle AKP’li Cumhurbaşkanı’nın yakın dostu Katar Şeyhi’nin gözünü diktiği şirketlerin adı dolaşıyordu kulislerde…

Daha da vahimi, madenlerimizin adları konuşulmaya başlamıştı ortalıkta; mesela en başta dünya rezervinin yüzde 70 küsurunun ülkemizde bulunduğu, değeri trilyon dolarlarla bile ölçülemeyen bor madeni vardı! Uzay sanayi dahil 250 farklı sanayi dalında kullanılabilen, akaryakıta alternatif gösterilen bor, daha önce de pazarlanma aşamasına gelmiş, büyük tepkilere neden olmuş, geri adım atılmıştı!

Akbelen ormanları Limak Holding’e sunuldu örneğin, şirket ağaçları keserken devletin jandarması korumalığını üstlendi. Bölge insanlarının feryatları, uzmanların “yapmayın” uyarılarına kulak tıkandı… Ederi 2.6 milyar TL’ydi!

Yazarken bile asabım bozuluyor; ülkemiz muz gibi soyuluyor, ülkenin insanları açlıkla savaşıyor…

Ümit Zileli’nin yazısı