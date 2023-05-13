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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Zileli: Ülke hiçbir zaman bugün olduğu gibi uçurumun eşiğine sürüklenmemişti

Ancak, ülke hiçbir zaman, bugün olduğu gibi adeta uçurumun eşiğine kadar sürüklenmemişti…

Ülke hiçbir zaman bu denli yoksullaşmamış, bu denli geleceğinden korkar hale savrulmamıştı…


Toplum hiçbir zaman bu kadar ayrımcılığa uğramamış, ötekileştirilmemiş, birbirine düşman hale getirilmemişti… Yolsuzluklar hiçbir zaman böylesine açık açık, böylesine göstere göstere yapılmamış, milletin varlıkları böylesine soyulmamıştı… Yarın sandığa gidiyoruz; bizlerden çalınan yılların hesabını sormaya, çocuklarımızın geleceğini kurtarmaya, ayrımcılığı, ötekileştirilmeyi, düşmanlaştırılmayı bir daha hiç Günyüzü görmeyecek şekilde gömmeye gidiyoruz…

15 Mayıs sabahı güneşli bir bahar gününe uyanacağız ve o bahar bizleri bir daha terk etmeyecek…

Çocuklarımız hayal kurmanın o müthiş keyfini yeniden keşfedecek…

Dostluğun, arkadaşlığın, sevginin erdemi tüm toplumu yeniden sarmalayacak…

Ümit Zileli’nin yazısı

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