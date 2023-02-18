Ümit Zileli: Nereden geldi bu kar?

Mevzumuz, geçen gece “Türkiye Tek yürek” yayınında toplanan bağışlar…

Başta Merkez Bankası olmak üzere kamu bankalarının ve kurumlarının bağışlanan 115 milyar TL’nin 90 milyar lirasını karşılaması, etik değerlere önem veren, gazetecilik yapan medya organlarının manşetlerinde ve ekranlarındaydı…

Ben de dünkü yazımda Merkez Bankası’na “Nereden buldunuz da verdiniz?” 30 milyarı diye sormuştum. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yanıtı Hürriyet yazarı Hande Fırat’ın köşesinden duyurdu! Aynen şöyle dedi:

–Yardımı bankanın karından yaptık!

Ne güzel… Güzel de nereden geldi bu kar? Siz en az 42 milyar dolar ekside değil miydiniz güzel kardeşim? Kardeş gazetemiz SÖZCÜ’nün ekonomi yazarı sevgili kardeşim Murat Muratoğlu’na sordum, güldü ve şunu söyledi:

-MB, kur düzenlenmesine tabii değil, o nedenle kar gösterebiliyor!

Yani gerçek kur umurunda değil, bu da güzel!

Kavcıoğlu, “Milletin parasını millete vermekten daha doğal bir şey yoktur” dedikten sonra da 1999 depreminde de de MB’nin hem nakdi yardımda bulunduğunu hem de okul yaptırdığını söyledi. O depremdeki yardımın daha sembolik olduğuna ilişkin eleştirilere de şu yanıtı verdi:

–MB’nin o zaman bu kadar karı yoktu!

Ümit Zileli’nin yazısı